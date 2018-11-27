لقاء تعليمي ثقافي يجمع السفير اليمني بالرياض مع وكيل الخارجية السعودي

الخليج 365 - متابعات

عقد سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم لقاء مع السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبحث معه أوجه التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الثقافي والتعليمي.

وحسب وكالة سبأ، فإنه في اللقاء جدد السفير الزنداني شكر الحكومة اليمنية لقيادة المملكة العربية السعودية لجهودها الكبيرة في دعم اليمن في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم الذي تضرر بشكل واسع على يد الميليشيا الحوثية الارهابية.

وقالالسفير إن المملكة قدمت دعما كبيرا في قطاع التعليم والكتاب المدرسي وإعادة ترميم بعض المدارس مشيدا بدعم المملكة المتعلق في تقديمها كالمنح السنوية للطلاب اليمنيين المقيمين في المملكة أو الذين في داخل اليمن.

من جانبه رحب السفير سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية العامة بالمملكة بسعادة السفير الزنداني وقال إن الدعم الأخوي الصادق المقدم من المملكة لليمن في قطاع التعليم سيستمر.. معرباً عن أمله في تطور اوجه التعون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء المستشار الثقافي بالسفارة عبدالله العولقي.