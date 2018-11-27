بدعم سعودي.. تزويد مركز الأمومة والطفولة بالطاقة الكهربائية في سقطرى

الخليج 365 - سقطرى

افتتح محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس صباح اليوم تزويد مركز الأمومة والطفولة بالطاقة الكهربائية.

وحسب بيان المحافظة حصل الخليج 365 على نسخةمنه، بتمويل وإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة أرخبيل سقطرى وكان مركز الأمومة والطفولة في الفترة السابقه يشتغل على مولد خاص قبل تمديد الكيبلات من محطة كهرباء العام لمديرية حديبو .

حيث قص المحافظ شريط تزويد مركز الامومة والطفولة باطاقة كهربائية من المحطة العام لمدرية حديبوه وطاف المحافظ بكافة اقسام المركز واطلع على كيفية تلصية جميع المرافق من الجهاز العام للمركز.

كما عبر محروس عن سعادته وشكره وثناؤه للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على دعمها السخي لليمن ولأبناء محافظة أرخبيل سقطرى خاصة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المتمثلة بالمهندس طارق مقبول الزايدي بالمحافظة.

ورافق المحافظ وكيلي المحافظة رائد الجريبي لشؤون الجزر ووكيل المحافظة العميد الركن صالح علي سعد ومدير أمن شرطة أرخبيل سقطرى العميد علي أحمد الرجدهي ومستشار المحافظ لشؤون الشباب عبد السلام الجمحي.