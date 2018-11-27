إعلامي سعودي: معركة تحرير البيضاء حاسمة التحمت بها قوافل الشرعية

الخليج 365 - الرياض

وصف الإعلامي السعودي ناصر حبتر معركة البيضاء أنها معركة حاسمة.

وقال حبتر في تغريدة على حسابه بتويتر انطلقت معركة تحرير البيضاء وهي معركة حسم التحمت فيها قوافل رجال قوات الشرعية من كل الاتجاهات من الميمنة والميسرة".

وأضاف حبتر أنه "اتفق الجميع على تحرير اليمن من العميل الحوثي فخري بأبطال اليمن وبوجودي كإعلامي وحيد معهم لحظة انطلاقة العمليات يومياتي في اليمن".

وجاءت تغريدة الاعلامي السعودي مع عودة معارك تحرير البيضاء اليوم،وتكبد الميليشيات خسائر كبيرة.