شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ""الخليج 365"" ينفرد...صعود مفاجئ وغير مسبوق للريال اليمني ..السعر الان السعودي 120 الدولار 480 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مصرفي بمحافظة اب لليمن السعيد ان سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وصل الى 120 ريال بينما سعر صرف الدولار وصل الى 480 ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ""الخليج 365"" ينفرد...صعود مفاجئ وغير مسبوق للريال اليمني ..السعر الان السعودي 120 الدولار 480 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .