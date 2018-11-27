مدير شرطة مأرب يلتقي وفد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

التقى مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني، اليوم الثلاثاء، وفد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برئاسة مهدي بالغيث ممثل المفوضية في المحافظة، ومعين العبيدي ممثلة بعثة المفوضية، والدكتور ناصر الصبيحي رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة ممثل النائب العام، ومنال مهيم ممثلة وزارة الداخلية.

ورحب مدير شرطة مأرب بوفد المفوضية السامية وبممثلي وزارة الداخلية ونيابة السجون، شاكراً جهودهم التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

طالب العميد المداني الوفد المشترك بأن يتم نقل المعاناة والتوصيات والاحتياجات الضرورية والعاجلة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الدولية الإنسانية وذات العلاقة، وتقديم الدعم في مجال إعادة التأهيل والبناء والتدريب والدعم في التغذية والطبيعة والأثاث وغيرها.

وتهدف زيارة الوفد المشترك بحسب البرنامج، لتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والقضائية والسلطات المحلية ووزارة الداخلية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارة السجون للاطلاع على أوضاع النزلاء ومعرفة أوضاعها واحتياجاتها.

وتأتي زيارة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية ومكتب النائب العام إلى محافظة مأرب ضمن زيارة الفريق إلى المحافظات المحررة.

وقام وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والداخلية والنيابة ،بالزيارات الميدانية ، برفقة مدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عارف المخلافي ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد الحيدري ورئيس أركان القوات الخاصة العقيد عبد الإله الصبري، ومدير المكتب الفني عبدالحكيم القيسي، إلى السجن المركزي وسجن البحث الجنائي وسجن النساء، والسجن المركزي الجديد الذي ما يزال قيد الإنشاء، والتقوا السجناء، واطلعوا على أحوالهم وأوضاع السجون واستمعوا إلى هموم وشكاوى النزلاء.

من جهته أكد الوفد أنه يتم نقل الواقع بشكل واقعي وبحيادية تامة في كل الجوانب القانونية والإنسانية والعمل على متابعة الجهات في وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وكما هو الحال سيتم مناقشتها مع الوكالات الدولية ورفعها إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة للحقوق الإنسان.

