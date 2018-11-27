ميلشيات الحوثي تغلق مولات ومراكز تجارية وصيدلايات في صنعاء

أغلقت مليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، أربعة مولات تجارية ومركز لمبيعات الجملة، وعدد من الصيدليات في أمانة العاصمة صنعاء، في حملة قالت انها تستهدف المخالفين للأسعار الجديدة.

وقال مصادر محلية "إن أطقم مسلحة لمليشيات الحوثي قامت اليوم بمداهمة أربعة من كبرى المولات التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، وأغلقتها بالقوة بالإضافة لإغلاق مركز لمبيعات الجملة وعدد من الصيدليات في عدة أحياء بأمانة العاصمة صنعاء".

لكن مصادر أخرى تحدثت على "إن اجراءات المليشيات الحوثية بحق المولات التجارية والصيدليات، تأتي على خلفية رفضها دفع جبايات جديدة للمليشيات".

ورافقت حملة الإغلاق، نشر تعميم حوثي بإلزام كافة المحال والمراكز التجارية بدفع جبايات جديدة، متوعدةً من لم يدفع بالتعرض للإجراءات نفسها.

وتسيطر ميلشيات الحوثي على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014 وتفرض سطوة أمنية شديدة على المواطنيين وتمارس إنتهاكات.