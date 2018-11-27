شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثيون يغلقون أكبر مركز تجاري بالعاصمة صنعاء بسبب عدم خفض الأسعار (الاسم+سعرالدولار الآن) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن مكتب وزارة الصناعه والتجارة ، الخاضع لسيطرة الحوثيين، قام اليوم باغلاق أكبر مركز تجاري داخل العاصمة صنعاء،
وأوضحت المصادر أن السلطات المحلية أغلقت مركز "برافو سنتر" الواقع في منطقة شميله شمال العاصمة، بسبب عدم خفض الاسعار، ومواكبة الانخفاض المستمر لأسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل ارتفاع قيمة الريال اليمني،
حيث وصل سعر الدولار اليوم وفقاً لما أكدته مصادر مصرفيةإلى 515 ريالً للبيع، و 528 ريالً للشراء.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثيون يغلقون أكبر مركز تجاري بالعاصمة صنعاء بسبب عدم خفض الأسعار (الاسم+سعرالدولار الآن) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .