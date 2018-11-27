شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثيون يغلقون أكبر مركز تجاري بالعاصمة صنعاء بسبب عدم خفض الأسعار (الاسم+سعرالدولار الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن مكتب وزارة الصناعه والتجارة ، الخاضع لسيطرة الحوثيين، قام اليوم باغلاق أكبر مركز تجاري داخل العاصمة صنعاء،

وأوضحت المصادر أن السلطات المحلية أغلقت مركز "برافو سنتر" الواقع في منطقة شميله شمال العاصمة، بسبب عدم خفض الاسعار، ومواكبة الانخفاض المستمر لأسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل ارتفاع قيمة الريال اليمني،

حيث وصل سعر الدولار اليوم وفقاً لما أكدته مصادر مصرفيةإلى 515 ريالً للبيع، و 528 ريالً للشراء.