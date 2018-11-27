عدن - الخليج 365 تجري المنطقة الأولى بالمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، حالياً أعمال برنامج الصيانة العمرية للمحطات الفرعية والخطوط الهوائية في مديريات صيرة والمعلا والتواهي وخورمكسر . وتفقد مدير عام مديرية خورمكسر ناصر الجعدني، ومدير المنطقة الأولى بالمؤسسة العامة للكهرباء بعدن المهندس ياسين عبدالكريم، ونائب المنطقة الأولى بكهرباء عدن سالم الوليدي، أعمال فرق الصيانة العمرية للمحطات الفرعية والخطوط الهوائية الضغط العالي والمنخفض للكهرباء بمديرية خورمكسر. وأشرف الجعدني، وعبدالكريم، والوليدي، على أعمال تركيب ممرات وأنابيب خطوط الكهرباء في الطرقات التي تنفذ فيها أعمال الصيانة و السفلتة بمديرية خورمكسر للإستفادة منها مستقبلا في أعمال التحسينات لخطوط الكهرباء.

شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. تواصل أعمال الصيانة العمرية لمحطات المنطقة الأولى والخطوط الهوائية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .