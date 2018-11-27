شكرا لقرائتكم خبر عن من هو وزير العدل الجديد ولماذا أثار اسمه جدلاً واسعا بمواقع التواصل؟ تعرف على حقيقته وهويته..! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحول اسم وزير العدل الجديد علي هيثم علي عبدالله، المعين بقرار جمهوري مساء الاثنين، إلى محط جدل، في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب، الذين بحثوا عن هوية الوزير الجديد وأهليته للمنصب المناط به.

وقالت شبكة أبابيل الإخبارية انها تواصلت بمسؤول في الرئاسة اليمنية وطرحت عليه الأمر وسط هذا الجدل للحصول على توضيح عن هوية الوزير الجديد.

مضيفة بـن المصدر أكد للشبكة أن وزير العدل المعيين بقرار جمهوري هو الشخصية السياسية والحقوقية المعروفة علي هيثم علي عبدالله الغريب، المعروف ب علي هيثم الغريب.