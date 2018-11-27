شكرا لقرائتكم خبر عن ماحدث في تعز اليوم ...فلم من فكرة الجنرال الاحمروتنفيذ واخراج سالم وبطولة اللواء الحاضري ...تفاصيل مؤامرة قذرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر محلي بمحافظة تعز صحة الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام عديدةتعرض للواء عبدالله الحاضري رئيس دائرة القضاء العسكري بوزراة الدفاع لمحاولة اغتيال في مديرية المسراخ

وقال المصدر : ان الحقيقة هي ان مجاميع مسلحة تابعة لحزب الإصلاح في مديرية المسراخ اعتدو على جنود من اللواء 35 مدرع المكلفين بحماية اللجنة العسكرية التي زارت اليوم جبهة الأقروض جنوب تعز .

وقال المصدر أن الجنود التابعين للواء 35 مدرع والمكلفين بحماية اللجنة العسكرية برئاسة الحاضري، تعرضوا للإعتداء بعد عودتهم من نجد قسيم بإتجاه الأقروض. وان اللواء الحاضري كان قد وصل مدينة تعز

مشيراً الى ان هذا الفلم معد سلفاً في محاولة من علي محسن الاحمر واذنابه بتعز لايصال رسالة بان منطقة الحجرية والمسراخ غير آمنة في محاولة لفرض وجود عسكري تابع لميليشات حزب الاصلاح كما هو حاصل في التربة



وأوضح المصدر : أن أربعة من الجنود اصيبوا بجروح بالغة بعد الاعتداء عليهم من قبل المسلحين ، الذين باشروهم باطلاق النار المباشر في إستهداف واضح للجنود.



على نفس السياق ابدأ مصدر امني بمديرية المسراخ استغرابه من نشر مطابخ الاصلاح خبر تعرض الحاضري لمحاولة اغتيال الذي كان قد عاد الى مدينة تعز في الوقت الذي تعرض له جنود اللواء للاعتداء.

وقال المصدر بأن ترويج مطابخ الاصلاح لهذا الخبر محاولة رخصية لاستهداف اللواء 35 مدرع وخلق تهم كيدية ضد قيادة اللواء.