وفد إعلامي دولي يتعرف على مشروع جزر ديرة بإمارة دبي

الخليج 365

زار وفداً من وسائل الإعلام العالمية، اليوم، على مشروع شركة "نخيل" للتطوير العقاري، المعروف باسم "جزر ديرة" الواقع على الواجهة البحرية بدبي والممتد على مساحة 15.3 كيلومتر مربع.

وتعرف الصحفيين المتواجدين في دبي على هامش زيارتهم لمعرض البناء والتشييد الدولي "الخمسة الكبار" على كيفية تحويل شركة نخيل للمنطقة المعروفة باسم "دبي القديمة" إلى مركز عالمي للتسوق والسياحة والمعيشة والترفيه.

وقد استثمرت "نخيل" نحو 9 مليارات درهم في عقود البنية التحتية والبناء في "جزر ديرة" مع المزيد من العقود القادمة.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فإن الوفد الذي يضم صحفيين من ألمانيا وإيطاليا وتركيا واليونان، إطلعوا على مجموعة من مشاريع "نخيل" في "جزر ديرة" بما في ذلك "السوق الليلي" و"ديرة مول" فضلاً عن مشاريع الشركة المشتركة في قطاع الضيافة مع "ريو" للفنادق والمنتجعات الإسبانية و"سنتارا" للفنادق والمنتجعات التايلاندية.