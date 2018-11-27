بالفيديو.. سيل جارف بمنطقة العيون يقطع حضرموت الساحل عن الوادي

أفاد مراسل "الخليج 365"، في حضرموت، عن خروج سيل جارف في منطقة العيون أدى إلى قطع الطريق الرابط بين ساحل المحافظة عن واديها.

ووثق مراسلنا بالفيديو والصور تراصف عشرات السيارات وشاحنات النقل الكبيرة التي عجزت عن عبور السيل من ضفة إلى أخرى.

ووفقاً لمراسلنا فإن السيل جاء نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها مرتفعات ساحل حضرموت عصر اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م.

وأشار مراسلنا إلى أن منطقة العيون شرق مدينة المكلا، تشهد حالياً أمطار متقطعة ما بين فترة وأخرى.

إلى ذلك، أصدرت غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر بديوان المحافظة، قبل قليل، تحذير من أمطار رعدية، سيول منقوله من 3 مساءا - 9 مساءا، بارياف ومرتفعات ساحل حضرموت.

وأهابت غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر جميع المواطنين بارياف ومرتفعات ساحل حضرموت باﻻبتعاد عن مجاري اﻻودية والمنقوله من تلك المناطق الى اودية مديريات شرق ووسط ساحل حضرموت ومرتفعات غرب المحافظة تشمل وادي حجر وضواحيها.