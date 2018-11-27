مراسلنا: أمطار بين المتوسطة والغزيرة في وادي حضرموت

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أفاد مراسل 'الخليج 365' أن بعض مناطق وادي حضرموت تشهد في هذه اللحظات، أمطارا بين المتوسطة والقوية، في حين تغطي سماء ساحل المحافظة سحب ركامية داكنة منذ عصر اليوم الثلاثاء.

هذا وقد توقعت غرف الارصاد هطول أمطار خفيفة الي متوسطة الي غزيرة على سواحل المهرة وحضرموت والمرتفعات الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة مع جريان بعض الشعاب والأودية على بعض المناطق.

كما يتوقع امتداد الأمطلر نحو تريم ووادي حضرموت مساء وهطول امطار خفيفة الى متوسطة والافضلية للمناطق الشرقية والجنوبية للوادي قد تكون غزيرة مع احتمال جريان بعض الشعاب والاودية.

مع احتمالية تتحركها نحو شبوة وعدن خلال الـ48 ساعه مع هطول أمطار متوسطه الي متفاوته الغزارة بإذن الله.

وأهابت غرف الارصاد بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من مجاري السيول والاوديه وعدم المجازفه بعبور الاوديه في حال جريانها .

وعلى صعيد متصل، تم رصد 150 ضربة برق من قبل رادار محطة ارصاد غيل باوزير على بعد مسافات مختلفة من المحطة ظهر وعصر أمس الاثنين 27 نوفمبر 2018.