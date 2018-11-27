حملة واسعة في المهرة لضبط المحلات التجارية غير الملتزمة بالأسعار الجديدة

الخليج 365-المهرة

نفذت السلطات المحلية في محافظة المهرة شرق البلاد اليوم الاثنين حملة واسعة لضبط المتلاعبين بالاسعار.

وقال مدير عام المكتب عبدالله خودم، أن الحملة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المكتب، لضبط أسعار بيع المواد الغذائية، ومنع التلاعب بالسلع الأساسية، بعد الاستقرار النسبي للريال اليمني و تحسن أسعار الصرف.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالأسعار.

وكانت البنك المركزي اعلن في وقت سابق هبوط العملات الاجنبية واستقرارها فيما استجاب بعض التجار لتخفيض الاسعار في المواد الغذائية.