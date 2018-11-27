شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هــام للقوات المشتركة حول التقدم الجديد والمفاجئ وسط الحديدة واستعادة أسلحة وصواريخ باليستية وهذا أول (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الاعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" في بيان نشره قبل قليل تحقيق القوات المشتركة تقدم جديد وسط مدينة الحديدة واستعادة كميات من الأسلحة بينها صاروخ باليستي.

وقال الاعلام العسكري "تواصل المليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الإنسانية بمحاولات تسلل وقصف متواصل على الأحياء السكنية والمنشآت المحررة داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، ما دفع المقاومة اليمنية للرد وبقوة على مصادر النيران موقعة خسائر فادحة في صفوف المليشيات قتلى وجرحى، فضلا عن تطهير موقع واستعادة أسلحة بينها صاروخ".

الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أكد أن المليشيات الحوثية حاولت الساعات الأولى من فجر اليوم التسلل إلى الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء، إلا أن وحدات من اللواء الثاني حراس الجمهورية كانت لهم بالمرصاد.

وأضاف: أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا مهدت لمحاولة التسلل بغطاء ناري كثيف من أسلحة ثقيلة ومتوسطة استهدفت بعضها مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي، ولكن سرعان ما تم إسكات مصادر تلك النيران.

وأكد أن كل مواقع ومخابئ المليشيات الحوثية في الأحياء غير المحررة داخل مدينة الحديدة مرصودة وتحت المراقبة.



مشيرا إلى أن وحدة من الكتيبة السادسة اللواء الثاني تقدمت صباحا وطهرت موقعا للمليشيات في أرضية على شارع صنعاء ظلت تستخدمه في قصف مجمع إخوان ثابت.

ووزع الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية مشاهد للموقع وخنادق لتحصن المليشيات وصاروخاً تطلق عليه (بدر 3) وقذائف مدفعية نهبتها المليشيات الحوثية من مخازن الدولة في وقت سابق. لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي:

