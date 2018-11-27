محافظ لحج يدشن مشروع رصف طريق فرعي يربط بين عدن وتعز

لحج - الخليج 365

دشن محافظ محافظة لحج أحمد تركي اليوم، مشروع رصف طريق عدن - تعز - لحج -تبن، ضمن مشاريع قطاع كثيفة العمالة بمشروع تحسين سبل العيش اليمن الذي ينفذه ائتلاف الخير الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتكلفة ( 68)مليون ريال يمني .

وأكد المحافظ أهمية المشروع في تحسين الصورة الجمالية للطريق وتشغيل الايادي العاملة، مثمنا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممول المشروع وإئتلاف الخير الإنسانية منفذ المشروع، ومساهماتهم التنموية في مختلف القطاعات.

ولفت الى احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية التنموية والإنسانية واعادة اعمار ما دمرته الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية.