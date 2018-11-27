الوزير عسكر يطلع وفد أممي رفيع أوضاع حقوق الإنسان في اليمن

إستعرض وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، اليوم أمام الوفد الأممي، الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن، حالياً، أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والإنتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها .

ويضم الوفد الأممي، برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الانسان اندرو غيلومور، كلاً من مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمدعلي النسور،ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن العبيد احمد العبيد .

وتأتي الزيارة في اطار بناء قدرات الاليات الوطنية والاطلاع على اوضاع حقوق الانسان.

وتطرق الوزير عسكر إلى أساليب الإنتهاكات الحوثية التي تنوعت بين القتل والاختطاف وتحويل المنشئات الخدمية الى معسكرات وتجنيد للاطفال واستخدمهم دروع بشرية وزراعة الألغام.

ودعا الامم المتحدة الى دعم الحكومة الشرعية في بناء قدرات الاليات الوطنية .. مشيراً إلى أن هذا النشاط الحقوقي والانساني سيكون محل تقدير واحترام لجميع أبناء الشعب اليمني اذا كان سيساعد في كشف جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلاببة بحق اليمنيين.

بدوره أكد المسئول الأممي أنه سينقل الى الأمين العام للأمم المتحدة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وكذلك التحديات الناشئة عن الوضع الراهن.. مثمنا دور الحكومة اليمنية بشكل عام ووزارة حقوق الانسان علي وجه الخصوص في تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المنظمات العاملة في المجال الحقوقي والانساني داعيا الي مزيدا من التعاون المشترك لصالح حماية حقوق الانسان والتخفيف من حدة الوضع الانساني الراهن على الشعب اليمني.