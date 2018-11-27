خالد بن سلمان يُفجر مفاجآة مدوية عن مليشيات الحوثي

الخليج 365-صنعاء

علق سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن خالد بن سلمان على اعلان مليشيا الحوثي الارهابية تسليم ميناء الحديدة الى الامم المتحدة معتبرا ذلك بعد ضغد وتقدم التحالف عسكريا.

وقال بن سلمان في تغريده على حسابه ورصدها الخليج 365،:" بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف.

وأضاف إن هذا التوجه من قبل المليشيا الحوثية الايرانية يثبت أن الضغط المتواصل هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.

وكانت القوات المشتركة بدعم من التحالف قد تمكنت من تطهير مناطق واسعة من الحديدة ووصلت الى أقرب نقطة من ميناء الحديدة.