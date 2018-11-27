هطول أمطار وتدفق متوسط للسيول في حصوين بالمهرة

الخليج 365 – خاص هطلت أمطار تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء في مناطق متفرقة بمحافظة المهرة شرق البلاد . وذكرت مصادر محلية ان أمطارا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة هطلت على منطقة حصوين بمحافظة المهرة . وأكدت المصادر إن هطول الأمطار فجر اليوم أدى إلى تدفق متوسط لمياه السيول في منطقة حصوين .



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