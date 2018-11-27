نائب الرئيس : الميليشيات تتعمد مضاعفة المأساة الإنسانية في اليمن لإستغلالها سياسياً

قال نائب رئيس الجمهورية، علي محسن صالح، إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تتعمد امضاعفة المأساة الإنسانية بغرض استغلالها لأغراضهم السياسية في حين هم المتسبب الرئيسي لما آلت إليه الأوضاع نتيجة انقلابهم على الدولة وتعطيلهم للمنشآت الخدمية والتنموية ونهبهم لرواتب المواطنين وللمال العام.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر لمناقشة المستجدات والجهود الحثيثة لإحلال السلام.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد عبر نائب الرئيس، في اللقاء، عن التقدير للإدارة الأمريكية على موقفها الثابت تجاه اليمن وأمنه واستقراره ودعمها للشرعية ولجهود المشاورات واستئناف العملية السياسية، منوهاً إلى العلاقة القائمة بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المختلفة وفي مقدمتها مجال محاربة الإرهاب.

وحث نائب الرئيس المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود بما يُعيد لليمنيين أمنهم واستقرارهم ويُوقف التدهور الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يسعى المشروع الإيراني لتحقيقه وضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع المخاطر الإقليمية والدولية لهذا المشروع التدميري.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بلقاء نائب الرئيس الذي يأتي في إطار بحث الفرص المتاحة لاستئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مجدداً التأكيد على موقف أمريكا الثابت تجاه حرصها على مصالح اليمنيين وأمنهم واستقرارهم.