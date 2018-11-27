رئيس الوزراء: شهداء الإمارات سيبقون مخلدين في ذاكرة اليمنيين

عدن - الخليج 365

قال رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، أن شهداء الإمارات سيبقون مخلدين في ذاكرة اليمنيين .. بالتضحية والفداء من أخوة العروبة والدين والمصير المشترك، كما بعث بتحياته إلى أسر الشهداء الإماراتيين.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا، سالم الغفلي.

وأضاف رئيس الوزراء أن التضحيات التي قدمتها الامارات في إطار دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ستظل محط تقدير واعتزاز كافة أبناء اليمن لامتزاج الدماء اليمنية مع دماء أشقاءها في معركة الوجود والمصير المشترك .. مثمناً مواقف قيادة الامارات لدعم اليمن على مختلف المستويات الميدانية والإغاثية وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين الشعبين اليمني والإماراتي وسبل تطويرها وتعزيزها، وما يتم بذله من جهود مشتركة لدعم وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات، والتنسيق المستمر فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين.

وأكد الدكتور معين على توطيد العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة، والتي تعتبر نموذجاً يُحتذى به، وقال "نطمح إلى المزيد من تقوية صلة الترابط الأخوي وتعزيز ما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تقدم وتطور في كافة المجالات".

وقدم رئيس الوزراء للسفير الإماراتي تهانيه بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، والذي يصادف الثاني من ديسمبر المقبل، وعبر عن أمانيه للإمارات حكومة وقيادة وشعباً مزيد من التوفيق والتقدم والازدهار.

كما قدم تحياته إلى القيادة الإماراتية والقوات المسلحة الإماراتية والشعب الإماراتي بمناسبة حلول يوم الشهيد الإماراتي، والذي يصادف الـ30 من نوفمبر، مؤكداً على عظمة تضحيات الشهداء الإماراتيين الذين خطوا أنصع البطولات مع إخوانهم في الجيش اليمني، في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وحمل رئيس الوزراء السفير الإماراتي نقل تحياته لإخوانه قادة الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر اللقاء نبيل الفقيه وزير الخدمة المدنية والتأمينات وراجح بادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة ومن الجانب الإماراتي سعيد الكعبي مدير المساعدات الإماراتية في اليمن.

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