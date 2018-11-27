استلام الدفعة الأولى من وقود الديزل المخصص لمحطات توليد الطاقة بسيئون

جرى، اليوم الثلاثاء، بمحطة الكهرباء (قريو)، بسيئون، استلام الدفعة الاولى من مادة الديزل المقدمة من المنحة السعودية.

وتضم الدفعة الاولى 130 ألف لتر لمولدات محطة قريو ( 1 ، 2 ) ، و 230 ألف لمحطات شراء الطاقة لمحطات بدرة والغرف ودوعن.

واشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ان المنحة ستعزز من استمرار امدادات الطاقة الكهربائية لمواطني وادي وصحراء حضرموت خلال الصيف.

ولفت إلى أن السلطة المحلية شكلت لجنة للأشراف على استلام المنحة وتوزيعها على محطات الكهرباء تضم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت و ممثل عن منظمات المجتمع المدني .

بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بسيئون المهندس عبدالقادر الجنيد ان المنحة ستعمل على سد الحاجة لديمومة تشغيل محطات الكهرباء، لافتا الى ان الدفعة الثانية ستصل خلال الايام القادمة.