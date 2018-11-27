في أول تصريح له.. محافظ شبوة الجديد: سأبذل كل جهد وطاقة لخدمة المحافظة

قال محافظ شبوة الجديد محمد صالح عديو، إنه سيبذل كل جهد وطاقة لخدمة المحافظة وأهلها، داعياً الجميع إلى التعاون والوقوف إلى جانبه.
وذكر في بيان له، أن قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيينه محافظاً لشبوة، جاء في ظرف صعب ومعقد وهو لاشك تكليف وليس تشريف و حمل ثقيل ومسؤولية كبيرة.
وشكر الرئيس هادي على ثقته، متعهداً بأنه" لن يدخر جهدا في الوفاء لها ولمحافظة شبوة التي عانت الكثير".
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يصلح حال شبوة إلا بتعاون أبنائها جميعا دون استثناء، وجعل انتشالها من هذا الوضع نقطة نلتقي عليها جميعا.
وأكد أن سيبذل كل جده لخدمة المحافظة مستعينا بالله أولا ثم بدعم الرئيس ورعاية الأشقاء في التحالف العربي وخصوصا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء محافظة شبوة.
وأصدر رئيس الجمهورية مساء أمس قرار جمهوري قضى بتعيين محمد صالح عديو محافظا لشبوة خلفا للمحافظ السابق اللواء علي بن راشد الحارثي.
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