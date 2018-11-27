عاجل .. قوات الجيش تتقدم في البيضاء من 3 محاور وتحرر مواقع جديدة

أطلقت قوات الجيش بإسناد جوي من التحالف العربي عملية عسكرية من 3 محاور لاستكمال تحرير محافظة البيضاء وسط البلاد . وقال مراسل "الخليج 365" إن قوات الجيش والمقاومة في محور قانية تمكنت من تحرير مواقع إستراتيجية بين منزل الموطع وجبل الخليقة الاستراتيجي في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء . وأضاف المراسل إن قوات الجيش في محور بيحان تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في محور الملاجم وسط معارك عنيفة تخوضها ضد المليشيا الانقلابية . وأوضح إن محور بيحان أحرز تقدم أيضاً في محور ناطع مؤكد إن العملية مستمرة من الثلاثة المحاور لاستكمال تحرير المحافظة .

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