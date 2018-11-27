رئيس نيابة حضرموت يقدم تهانيه لـعلي الغريب بقرار تعيينه وزيراً للعدل

أجرى رئيس نيابة حضرموت القاضي شاكر بنش، اليوم الاثنين اتصالا بعلي هيثم غريب وهنأه بالقرار الرئاسي الذي قضى بتعيينه وزيرا للعدل. وقال القاضي شاكر بنش، في اتصال هاتفي باركنا الصديق الشخصية القانونية المعروفة "علي هيثم الغريب" بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل , متمنياً له التوفيق والعون في أداء مهامه. وكان قرار جمهوري صدر يوم أمس قضى بتعيين الغريب وزيرا للعدل والذي تخصصه تكنيك جنائي في مدينة فلوجا. ويعتبر علي والغريب أحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي منذ انطلاقته في العام 2007.

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