شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بالفيديو. ام الطفلة فاطمة المصابة برصاص "غزوان " توجه نداء عاجل وسط صراخ ابنتها الماً ووجعاً والان مع التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بالفيديو. ام الطفلة فاطمة المصابة برصاص "غزوان " توجه نداء عاجل وسط صراخ ابنتها الماً ووجعاً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .