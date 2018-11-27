شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم للحكومة على مقترحات "غريفيث" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة إماراتية، إن الحكومة اليمنية، أبلغت المبعوث الدولي مارتن غريفيث رفضها القاطع لأي مقترحات خارج المرجعيات الثلاث، بما فيها تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث.

ونقلت صحيفة "البيان" عن مصادر حكومية، أن اللقاء الذي جمع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، تمت فيه مكاشفة المبعوث بالانتهاكات الكبيرة التي تمارسها الميليشيا في العديد من المناطق وبالذات تهديدها للملاحة الدولية انطلاقاً من سيطرتها على ميناء الحديدة.

وذكرت المصادر أن الشرعية أبلغت غريفيث وبوضوح تمسكها بضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة ومينائها، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ضمانة للأمن الدولي والإقليمي.

وأشارت إلى أنها جددت موقفها الرافض لأي مقترحات خارج المرجعيات ومنها ما يخص وضع ميناء ومدينة الحديدة، والحديث عن تسليم الميناء لطرف ثالث.

ولفتت إلى أن الشرعية أكدت تمسكت بموقفها الداعي لانسحاب الميليشيا من الميناء والمدينة وتجنيبها المزيد من الدمار.

والمرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".

والأسبوع الماضي، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، كافة الأطراف المنخرطة في الصراع باليمن، إلى إنهاء الاشتباكات عن طريق التفاهم، وتسليم ميناء الحديدة إلى طرف محايد.