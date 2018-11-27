شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الان وباتصال هاتفي مع احد كبار الصرافين ..الريال اليمني يحقق قفزة كبيرة مساء اليوم " اسعار الصرف الان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اجرى اليمن "السعيد" اتصال هاتفي مع احد الصرافين بمحافظة اب وقال ان سعر الدولار شهد بعد عصر اليوم انخفاضا جديدا امام الريال اليمني ليصل سعره إلى 495 ريال. للشراء في الوقت الذي لا يجد الصرافين من يشتري العملة الاجنبية منهم واضاف المصدر ان الريال السعودي وصل الى 133 للشراء وقال اذا استمر الوضع كما هو اليوم فان الريال سيرتفع بشكل كبير وسيصل صرف الدولار الى 470 والسعودي الى اقل من 120 ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الان وباتصال هاتفي مع احد كبار الصرافين ..الريال اليمني يحقق قفزة كبيرة مساء اليوم " اسعار الصرف الان " على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .