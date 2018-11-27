عاجل| شاهد.. أمطار غزيرة تشهدها مرتفعات حضرموت

تشهد مرتفعات ساحل حضرموت في هذه الأثناء أمطار غزيرة جداً بالتزامن مع برق ساطع ورعد مدوي.

ووثق مراسل "الخليج 365" في حضرموت، بالفيديو والصور الفوتوغرافية بعض مشاهد من الأمطار الغزيرة التي تشهدها الآن المناطق التالية من مرتفعات ساحل حضرموت وهي: رأس حويرة و منطقة الأدواس و رأس عبدالله غريب.

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