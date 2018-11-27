شطارة يكشف موقف الدوائر السياسية الأوروبية من حق الجنوبيين

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، موقف الدوائر السياسية الأوروبية من حق الجنوبيين في إستعادة دولتهم .

وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "في كل زيارتنا للخارج واللقاءات التي اجريناها انا والشيخ هاني بن بريك مع الدوائر السياسية في أوربا لم نسمع مسؤولا اوربيا يعترض على حق الجنوبيين في استعادة دولتهم" .

وأكد أن كل الاسئلة كانت تدور حول الوسائل التي سنتبعها والدولة التي ننشدها وعلاقتنا مع الشمال بسلام .

وشملت الجولة الأوروبية التي قام بها نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، ولطفي شطارة، لندن وباريس وبرلين .