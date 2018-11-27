الجيش يكسر هجوماً للمليشيا الانقلابية في دمت شمال الضالع

تمكن رجال الجيش الوطني صباح اليوم الثلاثاء من التصدي لهجوم كبير نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية دمت شمال محافظة الضالع لمحاولة إستعادة المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني خلال الأيام الماضية .

وافاد مصدر عسكري في محافظة الضالع ان الميليشيات سيطرت على بعض المواقع المهمة ، إلا أنها تكبدت خسائر فادحة في العدة والعتاد ، بسبب استماتتها لاستعادة تلك المواقع المهمة .

واوضحت مصادر محلية ان المليشيات باشرت باستحداث نقاط أمنية في المناطق التي سيطروا عليها لمضايقة المواطنين وتفتيشهم .