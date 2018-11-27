لقاء يمني بريطاني يبحث جهود المبعوث الأممي لاحلال السلام

بحث وزير الخارجية خالد اليماني اليوم مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون جهود المبعوث الأممي للتحضير للمشاورات القادمة واهمية دعمها لتقود الى حل سياسي عادل ومستدام للصراع في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث. وتطرق اللقاء إلى مناقشة جهود الحكومة والبنك المركزي لعلاج المشكلات الاقتصادية العاجلة والحفاظ على استقرار العملة المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورحال الأعمال بالعمل دون عوائق والاضطلاع بدورهم. وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية على اهمية البدء بالاهتمام بالجانب التنموي وليس الإغاثي والإنساني فقط. بدوره اكد السفير على الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي واهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية .

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