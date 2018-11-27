مقاتلات التحالف تدك مواقع المليشيا في الملاجم شرق البيضاء

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الثلاثاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد .
وقالت مصادر "الخليج 365" ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في في ظهر البياض والكبار بالملاجم شرق البيضاء .
وأكدت المصادر إن الغارات أسفرت عن تدمير مدافع ومضادات طيران في مزارع جنوب كيلو 16 كما أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا .
وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .
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