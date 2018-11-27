ألوية محور بيحان تشن هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا في ناطع والملاجم

أطلقت ألوية محور بيحان اليوم الثلاثاء عملية عسكرية واسعة من محورين في مديريتي الملاجم وناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" إن عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم تمكنت قوات الجيش والمقاومة في محور بيحان من تحرير مواقع استراتيجية في ناطع والملاجم شرق البيضاء . وأكدت المصادر إن قوات الجيش تواصل التقدم في الأثناء لاستكمال تحرير ناطع والملاجم والتقدم الى مركز البيضاء .

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