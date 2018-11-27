اللواء بن بريك يلتقي أعضاء الهيئة العسكرية الجنوبية

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي صباح اليوم الثلاثاء أعضاء الهيئة العسكرية الجنوبية . وفي اللقاء أشاد اللواء بن بريك بدور الهيئة العسكرية الجنوبية الاستخباراتي والعسكري من خلال تقديم المقترحات والأفكار العسكرية لتشكيل هيكل عسكري جنوبي ، مؤكداً على ضرورة تفعيل العمل المشترك وتفعيل العمليات المشتركة مابين المجلس الانتقالي والهيئة العسكرية الجنوبية . من جانبه أثنى اللواء محمد هيثم بدور المجلس الانتقالي الجنوبي وعلى رأسهم رئيس الجمعية الوطنية في تفعيل العمل المشترك وخلق شراكة فاعلة مابين الهيئة العسكرية الجنوبية وقيادات المجلس الانتقالي لما يصب لمصلحة أمن الجنوب وتفعيل العمل الاستخباراتي من خلال طرح الخطط والأفكار والمقترحات العسكرية للسيطرة الأمنية والعسكرية على أمن واستقرار الجنوب . وهذا وقد تم في اللقاء مناقشة آخر تطورات الوضع الأمني والعسكري في الجنوب وآخر الترتيبات العسكرية لفعاليات ال30 نوفمبر .

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