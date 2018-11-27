شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغرب تصريح لهاني بن بريك بخصوص بريطانيا بعد تحركاتها لإنقاذ الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدلى نائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، بتصريح حول المملكة المتحدة البريطانية. واعتبر بن بريك في تغريدة على تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" اليوم، اعتبر بريطانيا قدوة لتحقيق مساعي مجلسه للانفصال. وقال بن بريك: "‏من يقول إن العالم يتجه نحو الوحدة ويدعمها نقول له اقنع بريطانيا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي وهو أرقى وأنفع اتحاد بين الدول". يأتي تصريح بن بريك تزامنا مع التحركات البريطانية الأخيرة لإنقاد الحوثيين من الهزيمة في اليمن، بحسب ملاحظة ناشطين. وقال ناشطون لـ "بويمن" إن بن بريك بتصريحه هذا يلمح إلى رغبتهم التامة عن التحركات البريطانية بالإبقاء على الحوثيين على الأرض وعدم السماح للشرعية والتحالف بالقضاء على انقلابهم؛ كون ذلك يمثل نقاط انطلاق منطقية نوعا ما -كما يرى الانفصاليون- لتحقيق انفصال جنوب الوطن عن شماله. ولفت الناشطون إلى أن بن بريك بهذا التصريح يقول لبريطانيا: نحن كالحوثيون وهدفنا متقارب.. فقفوا معنا ولكم ما شئتم من نفوذ في محافظات الجنوب.

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