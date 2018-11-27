خلال الحملة الدولية لمناهضته .. المرأة اليمنية تشكو العنف والتمييز وتطالب بحقوقها

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية، وذلك بمناسبة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر 16 يوماً إبتداءاً من 25 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر .

وكشفت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في إداعاءت إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إشراق المقطري، عن إنتهاء اللجنة من التحقيق في مقتل 883 امرأة مدنية في مناطق النزاع ، منها مقتل 31 امرأة نتيجة زراعة الالغام .

وأضافت أنه تم اعتقال 14 امرأة وتهجير 350 اسرة قسريا من مسكنها حيث تشكل النساء 80 % من تلك الأسر .

وفي إستطلاع سريع اجراه موقع (الخليج 365) أجمعت عدد من القيادات النسوية على تعرض المرأة اليمنية للعنف والتمييز وعدم تمكينها من كافة حقوقها .

وقالت أمين عام إتحاد نساء اليمن في عدن، نادية محمد قائد، لـ(الخليج 365) أن المرأة اكثر تعرضاً للعنف .. معربة عن أسفها لتزايد هذه المسألة في الآونة الأخيرة .

وأضافت أن هناك العشرات من القضايا التحرش والإغتصاب التي توجد في المحاكم وهي قضايا تسبب أثاراً نفسية للمرأة .. مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك تغييراً في أحكام القضايا الخاصة بمثل هذه الجرائم .

وتحدثت نادية عن دور إتحاد نساء اليمن في الدفاع عن المرأة وتبني قضاياها والترافع فيها أمام المحاكم .. لافتة إلى أن لدى الإتحاد فريق قانوني متخصص بهذا الشأن .

من جانبها الدكتورة ميدا عبدالله عبود، المحاضرة في كلية الحقوق قسم القانون العام، أكدت لـ(الخليج 365) أن المراة معنفة في جميع الجوانب وخاصة الجانب العملي .. مشيرة إلى أن المرأة لا تحصل على ضمان صحي أو قانون يحميها من المناوبات الليلية في المرافق الصحية .

وترى ميدا أن المرأة تعتبر معنفة أيضاً في منزلها من قبل زوجها، وفي الشارع على الرغم من ان المرأة هي نصف المجتمع وهي المصدرة للحقوق منذ الصغر، على حد قولها .

واكدت ميدا على ضرورة انشاء هيئة جمعية وطنية حكومية تحت اشراف سيادي من الدولة تحارب العنف ضد المرأة وتمنحها حقوقها التي كفلتها القوانين المحلية والدولية .

أما المدير التنفيذي لحفيدات بلقيس في عدن، سارة نادر سيف، فتحدثت لـ(الخليج 365) على أهداف لمنظمة حفيدات بلقيس ودورها في ايصال معاناة المراة الى كافة شرائح المجتمع .. مشيرة إلى أن ضرورة إعادة صياغة مشاركة المرأة في المجتمع بما يكفل لها حقوقها ويؤكد حقيقة شعار أنها نصف المجتمع .

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأمم المتحدة إختارت للمرأة يوم 25 من كل شهر كيوم برتقالي - لحملتها وتستمر الفعاليات المناهضة للعنف ضد المرة إلى 11 ديسمبر .