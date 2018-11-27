التحالف يقصف مواقع للمليشيا في القبيطة بلحج

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة لحج جنوبي اليمن. وقال مصدر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على مواقع للمليشيا في مديرية القبيطة شمالي المحافظة. وأضاف المصدر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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