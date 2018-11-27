بدأ التحالف العربي إجراءات إعادة (15) طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية كمقاتلين. وأكد التحالف إعادة الأطفال المجندين بتسليمهم للحكومة الشرعية وبحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي. وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستمر في تجنيد الأطفال وتعرضهم للهلاك. وأشار إلى أن الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتمامات قوات التحالف.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يبدأ إجراءات إعادة 15 طفلا جندتهم المليشيا كمقاتلين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .