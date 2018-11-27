شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الان وباتصال هاتفي مع احد كبار الصرافين ..الريال اليمني يحقق قفزة كبيرة ظهر اليوم " اسعار الصرف الان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اجرى اليمن "السعيد" اتصال هاتفي مع احد الصرافين بمحافظة اب وقال ان سعر الدولار شهد ظهر اليوم انخفاضا جديدا امام الريال اليمني ليصل سعره إلى 495 ريال. للشراء في الوقت الذي لا يجد الصرافين من يشتري العملة الاجنبية منهم

واضاف المصدر ان الريال السعودي وصل الى 133 للشراء

وقال اذا استمر الوضع كما هو اليوم فان الريال سيرتفع بشكل كبير وسيصل صرف الدولار الى 470 والسعودي الى اقل من 120 ريال

