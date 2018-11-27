شرطة تعز توضح ملابسات حادثة إطلاق النار في مبنى "الجوازات" وسط المدينة

أوضحت شرطة تعز ملابسات الحادثة التي وقعت في مبنى إدارة الهجرة والجوازات يوم الاثنين، وأدت إلى مقتل أحد المواطنين.

وقالت الشرطة في بلاغ صحفي، إن احد المسلحين ويدعى "محمد عبده قائد زيد" (جندي في اللواء 145) حاول الدخول إلى مبنى الجوازات بسلاحه، إلا أن الخدمات منعته، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية وتطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وأضافت، استعان الشخص المسلح بمجموعة مسلحين كانوا متواجدين على متن سيارة واقفة أمام المبنى وعاد المسلح المذكور وبداء بإطلاق النار عشوائيا من سلاحه، مما أدى إلى إصابة احد المواطنين ويدعى "صدام محسن حزام الحيدري" إصابة بطلقة نارية أردته قتيلا على الفور، حيث كان المواطن المجني عليه في طابور الانتظار للمعاملة داخل إدارة الجوازات.

وأشارت إلى أن احد المسلحين من الذين استعان بهم المسلح الجاني، أطلق النار وأصيب الجاني بطلقة نارية في الفخذ.

وقالت شرطة تعز، إنه تم مباشرة إجراءات التحقيق من قبل إدارة البحث الجنائي والمعمل الجنائي، وانتقال مدير عام شرطة المحافظة إلى مكان وقوع الجريمة.

وأضافت، وتم أخذ جثة المجني عليه إلى ثلاجة المستشفى والقبض على الجاني الذي أطلق النار بعد إجراء الإسعافات الأولية له وتم توقيفه في إدارة عام شرطة المحافظة..

وأوضحت أنه ومن خلال التحقيقات الأولية يتضح أن الجريمة جنائية بحتة وليس وراءها أي دوافع أخرى.

