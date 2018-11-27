مراقبة إقليمية فرنسية: الحوثية تتعمد سفك دماء الأبرياء

ذكرت آني بيلنجر، المراقب الإقليمي بجمعية الصليب الأحمر الفرنسية، إن ميليشيا الحوثي تتعمد سفك دماء الأبرياء في اليمن للضغط على المجتمع الدولي وابتزازه.

وتابعت في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "فتمادت في مسلسل استهداف المدنيين والمنظمات الإغاثية واستهداف المرافق الحيوية ومنشآت البنية التحتية للضغط على المجتمع الدولي بهدف وقف تقدم قوات الشرعية في اليمن وتخفيف الضغط عليهم".

ومضت :"وكلما ازدادت هزائم عصابات الحوثي ازدادوا دموية وإجراما، وزرعا للألغام في طريق المدنيين واستهداف منظمات الإغاثة وقطع الإمدادات والمساعدات الإنسانية عن المدنيين المحاصرين داخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما ساهم في تردي الوضع الإنساني في المناطق التي تحتلها هذه العصابات الإجرامية".

واختتمت :"الأمر الذي يدفعنا للإلحاح بالتدخل السريع والحاسم من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجبه في إنقاذ الأبرياء في اليمن".