عضو باليونيسيف: المجتمع الدولي يشعر بالأسى تجاة جرائم مليشيا إيران باليمن

قال لوران توفان، العضو العامل بمنظمة اليونيسيف بباريس، إن المجتمع الدولي يشعر بالأسى تجاه جرائم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن.

وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "واستمرار منهج القتل للأطفال والنساء والشيوخ بقذائف الهاون بوحشية دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية".

وتابع:"وتشجب منظمة اليونيسيف بأشد العبارات جرائم ميليشيا الحوثي ضد المدنيين وتدين حادثة قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان في قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك في محافظة الحديدة أخيرا، وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء بجروح خطيرة، لتزداد قائمة القتلى وضحايا وحشية الحوثي في اليمن".

ومضى"وتطالب اليونيسيف بسرعة التدخل الدولي لوقف هذه الحرب والعدوان الحوثي الممنهج من جانب عصابات الحوثي ضد المنشآت المدنية وتجمعات المدنيين، والمرافق الحيوية والبنية التحتية، وسرعة العمل على إنقاذ الشعب اليمني من قبضة هذه العصابات والعمل بشكل ناجع على وقف تدفق السلاح الإيراني لهذه العصابات الموالية لها في اليمن بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يحظر تسليح ميليشيا الحوثي الانقلابية ويدين جرائمها المتكررة والتي لا حصر لها في اليمن.