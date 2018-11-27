أكاديمي فرنسي: تحركات الحمدين خطوة أخيرة بُمخطط مكشوف هدفها إضاف دول منها اليمن

قال جوني جيراك، أستاذ السياسة بجامعة باريس، إن تحركات تنظيم الحمدين المعلنة لتشكيل «تحالف خماسي» لم تمثل مفاجأة للغرب.

وتابع في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - " كونها خطوة أخيرة في مخطط مكشوف عمل الثلاثي (إيران، وقطر، وتركيا) على تنفيذه منذ سنوات، بدأت بأحداث الفوضى التي انتشرت في المنطقة العربية منذ عام 2011 وما سبقها من تمهيد إعلامي ودعم لتنظيمات وجماعات متشددة لهذا الغرض وأهمها جماعات «الإخوان، والحوثيين، وحزب الله»".

ومضى وكان الهدف من المرحلة الأولى إضعاف دول عربية مهمة «سوريا والعراق ومصر وليبيا واليمن وتونس» من خلال تنظيمات وميليشيات مدفوعة من الثلاثي (إيران وتركيا وقطر)، وتبدأ الخطوة الثانية بتشكيل تحالف لمواجهة القوة الفاعلة في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية، إلا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قاما بمهمة سيخلدها التاريخ.

واختتم وهي تشكيل تحالف عربي تصدى بشكل مباشر ومهم لمخطط «الثلاثي» في اليمن وليبيا وأعاد التماسك للكتلة العربية الحقيقية، فأحبط المخطط لاسيما بعد عزل قطر وإعادة العقوبات الأميركية على إيران، والاحتجاجات المتكررة فيها.