عدم استقرار أسعار الخضروات والفواكه في عدن

فيما يلي قائمة بأسعار الكيلو الواحد من الخضروات والفواكه : - البطاط 500 ريال - الطماط 500ريال - البصل 350 ريال - البطيخ التهامب 400 ريال بطيخ أبين 300 - الباباي 400 ريال - التفاح 1200 ريال - الكمثرى 1500 ريال وفيما يلي أسعار الأسماك واللحوم : سمك الثمد : 1800 ريال الزينوب : 1200 ريال . المشك الباغه (السمك الصغير) والبالغ عدده خمس حبات : 300 ريال

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