بسبب السفينة الإيرانية "سافيز".. مقتل وإصابة 100 صياد

تسببت السفينة الإيرانية "سافيز" بمقتل وإصابة 100 صياد بالبحر الأحمر، وفق تقارير إعلامية.

وكشف مسؤولان يمنيان عن مقتل وإصابة 100 صياد في عرض البحر الأحمر، بسبب الأنشطة العسكرية للسفينة الإيرانية "سافيز" المرابطة قبالة سواحل مدينة الحديدة، غربي البلاد.

وبحسب متابعة "الخليج 365" ، تزامنت تصريحات المسؤولين اليمنيين على وقع توسع رقعة الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي للصيادين اليمنيين ضد سفن إيران وسفينة "سافيز" العسكرية، التي تتخذ من منطقة "دهلك" قرب جزيرة "كمران" مكاناً لتمركزها.

وتدير سفينة "سافيز" العسكرية الإيرانية شبكة من مهربي الأسلحة التي تستأجر قوارب صيد لنقل الشحنات لميناء الحديدة، إلى جانب الدعم المعلوماتي وممارسة الهيمنة على مياه البحر الأحمر.