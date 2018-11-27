شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط كبير للدولار امام الريال .. اسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الدولار هبوطه امام الريال اليمني اثناء التداول به في محلات الصرافة في كل من صنعاء وعدن. وفيما يلي اسعار الصر في صنعاء وعدن: الدولار الامريكي: 524 ريال.

الريال السعودي: 138 ريال.

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