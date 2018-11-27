شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مسلح حوثي يقتل عاملا في محل تجاري بصنعاء ويمنع المواطنين من إسعافه "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدم مسلح تابع لجماعة الحوثي الانقلابية على قتل احد المواطنين في محافظة صنعاء امام جمع غفير من المواطنين بالعاصمة صنعاء . وذكرت مصادر محلية ان أحد مسلحي الحوثي دخل في شجار مع عامل في محل تزيين السيارات قبل ان يفتح النار عليه ويرديه قتيلا امام المواطنين دون ان يعترضهم احد ولم يسمح باسعافه.. وجرت الجريمة بالقرب من جولة مارب في العاصمة صنعاء..

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