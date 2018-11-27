شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. قوات العميد طارق عفاش تعلن قبل قليل.. العثور على هذا الكنز الثمين الأول من نوعة في مدينة الحديدة.. شاهد فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الإعلام العسكري التابع لقوات طارق صالح انهم عثروا على 6 خزنات حديدية ملئة بالفلوس تابعة لمجمع إخوان ثابت في الحديدة بعد أسابيع من السيطرعليه. يذكر أن مليشيا الحوثي قامت بقصف المصنع بعد طردها منه أكثر من مرة ما أدى إلى تدمير محتوياته ومعداته .وقالت إن الشرطة العسكرية سلمت اليوم الخزنات لمندوبين من قبل إدارة مجموعة إخوان ثابت، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار واجبها الوطني في تأمين الممتلكات العامة والخاصة في الشوارع والأحياء السكنية المحررة مؤخرا داخل مدينة الحديدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. قوات العميد طارق عفاش تعلن قبل قليل.. العثور على هذا الكنز الثمين الأول من نوعة في مدينة الحديدة.. شاهد فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .