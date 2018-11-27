شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى أكبر شركات مجموعة هائل سعيد تنشر الأسعار الجديدة لمنتجاتها (قائمة المواد - الأسعار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت شركة السمن والصابون الوطنية وهي إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه التجارية في اليمن أسعار منتاجاتها بعد التعديل .

وتضمن تعديل أسعار المواد الاستهلاكية كالسمن والصابون الزيوت .

يأتي هذا بعد أيام من إعلان المجموعة البدء في مراجعة أسعارها السابقة بعد التعافي الذي شهده الريال اليمني مؤخرا أمام العملة الأجنبية .

وطالب مواطنون من المجموعة استمرار نشر أسعار المنتجات الجديدة في قوائم واضحة توضح للمستهلكين الأسعار القديمة والجديدة وذلك منعاً لجشع التجار في بيع تلك المواد واستغلال المواطنين.